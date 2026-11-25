Путин проведет в Москве переговоры с султаном Брунея

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы российско-брунейских отношений, включая дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, связей в области культуры и образования. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны примут совместную декларацию.