В Пхеньяне 25-27 ноября пройдет заседание по торговле между РФ и КНДР

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР проведёт 13-е заседание в Пхеньяне с 25 по 27 ноября, сообщили в Минприроды России.

В министерстве уточнили, что пленарное заседание намечено на 27 ноября, а до него пройдут экспертные консультации и отраслевые переговоры.

Сопредседателями межправкомиссии являются министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.