В администрации Трампа обсуждают, нужно ли попытаться устранить иранское руководство

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Официальные лица в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают идею нанесения ударов по иранскому руководству, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, сторонники этой идеи полагают, что удары позволили бы избавиться от тех руководителей, которые настаивают на жесткой политике в отношении США.

Ранее в ноябре Трамп заявлял, что в настоящее время не считает нужным добиваться смены власти в Иране.