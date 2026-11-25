Утечка несекретной информации произошла в американской разведке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Управление директора Национальной разведки США и Центральное разведывательное управление обнаружили брешь в системе кибербезопасности, в результате которой могла быть раскрыта часть их несекретной информации, сообщила газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией официальные лица.

По их словам, утечка могла затронуть систему анализа разведывательных данных из открытых источников - компьютерную сеть, которая ищет аналитические данные в общедоступных несекретных материалах.

Как сообщили источники, секретные материалы не пострадали. По словам одного из них, проблема уже решена, но в результате компрометации системы также могла быть раскрыта информация в других государственных учреждениях.

Издание указывает, что разведданные из открытых источников могут включать в себя огромные массивы коммерчески доступных наборов данных, контент из социальных сетей, спутниковые снимки и другие онлайн-материалы. Большая их часть находится в открытом доступе, но среди них может быть и информация, продаваемая поставщиками данных, которая является весьма чувствительной. Разведывательные службы также могут использовать эти данные наряду с другими источниками информации для принятия аналитических решений.

Газета напоминает, что это лишь один из недавних случаев взлома и утечек из государственных систем. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил, что Национальный центр информации о преступности ФБР (общенациональная база данных, используемая для обмена информацией между местными, региональными и федеральными правоохранительными органами о подозреваемых в совершении преступлений) недавно подвергся взлому.

"Скажу, что это плохо - мне это не нравится", - заявил Трамп в субботу в телефонном интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о взломе ФБР.

Директор Национальной разведки США Джей Клейтон в минувшее воскресенье выступил в нескольких новостных программах, пытаясь развеять растущую обеспокоенность общественности в связи с недавними сбоями в работе технологий, в том числе с приостановкой авиасообщения на всей территории США. По словам официальных лиц, причиной приостановки авиасообщения в США стали проблемы, связанные с обслуживанием маршрутизаторов данных.

Отвечая на вопрос о недавнем взломе базы данных ФБР, Клейтон сказал, что утечки данных происходят часто и поводов для беспокойства нет.

"Киберразведка, киберинциденты - все это уже давно является частью американской экономики, частью американской жизни", - подчеркнул Клейтон в программе "На этой неделе" на канале ABC.