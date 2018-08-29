Боевики в Идлибе начали задерживать гражданских за связи с сирийскими властями

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По мере приближения битвы за контролируемую террористами сирийскую провинцию Идлиб боевики продолжают аресты гражданских лиц, выступающих за переговоры с сирийскими властями, пишует в среду арабское интернет-издание "Аль-Масдар".

По его информации, в ряде населенных пунктов террористы задержали около 30 человек за предположительные связи с сирийским правительством. Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска борются с боевиками в провинции.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия.

В свою очередь ООН спрогнозировала в Идлибе худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии.