Космонавты установят заплатки в разгерметизировавшемся отсеке корабля "Союз"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Космонавты на Международной космической станции готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", спровоцировавшие разгерметизацию, следует из трансляции переговоров космонавтов с Землей.

Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки. Они начинают монтаж заплаток на отверстия, а также подготовили герметик, чтобы обработать заплатки по периметру.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС дополнительно закачали воздух в "Союз МС-09", где произошла разгерметизация.

"Завершен наддув на 10 мм ртутного столба из баков транспортного корабля "Прогресс", - сказал "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

В четверг датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.