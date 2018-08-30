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Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США

ЦУП приказал самостоятельно ставить заплатки на пристыкованном к станции российском корабле, астронавты НАСА настаивали на детальном рассмотрении плана

Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты на МКС приступили к ремонту отверстия на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09" без участия американских коллег, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Российские космонавты приняли решение подчиниться приказу из Центра управления полетами в Королеве и самостоятельно ставить заплатки", - сказал источник.

Ранее среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха.

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"Командир станции астронавт НАСА Эндрю Фейстел настаивает на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагает подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта", - сказал источник.

В результате возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте, до того как Роскосмос и НАСА согласуют единый план действий.

Сейчас на МКС несут вахту астронавт НАСА Эндрю Фейстел, бортинженеры космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавт НАСА Ричард Арнольд, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор.

Ранее сообщалось, что космонавты на Международной космической станции готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" . Они надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки.

Давление на корабле "Союз МС-09" вновь начало снижаться. Космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Между тем, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

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Теги: МКС, НАСА, Роскосмос, Союз

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