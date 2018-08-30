Россияне и американцы на борту МКС разошлись во мнениях об устранении утечки воздуха

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экипаж МКС разошелся в мнениях относительно способов устранения утечки воздуха на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09", сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Командир станции астронавт NASA Эндрю Фейстел настаивает на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагает подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта", - сказал источник.

По мнению Фейстела вследствие очень медленной утечки воздуха непосредственной угрозы экипажу на борту станции нет.

В то же время российские космонавты пока держатся изначального плана о немедленном устранении утечки с помощью заплаток.

По словам источника, из-за возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте до того как Роскосмос и NASA согласуют единый план действий.

"В связи с тем, что Фейстел возглавляет экипаж, российские космонавты скорее всего вынуждены будут прислушаться к его решению", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что космонавты на Международной космической станции готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", спровоцировавшие разгерметизацию. Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки.

В четверг сообщалось, что давление на корабле "Союз МС-09" вновь начало снижаться. Космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.