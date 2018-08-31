Из двух отверстий на пристыкованном к МКС "Союзе" лишь одно оказалось сквозным

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лишь одно из двух отверстий на российском корабле "Союз МС", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), дало течь, следует из отчета NASA.

Космонавты провели исследование отверстий при помощи подручных средств - зубной щетки и эндоскопа. Они выяснили, что второе отверстие оканчивается плотным слоем металлической обшивки и течь давать не может. Таким образом, лишь одно отверстие было источником утечки воздуха.

При этом среди возможных причин произошедшего основными считаются производственный дефект и столкновение с микрометеоритом.

"Причина утечки все еще устанавливается, и окончательное решение, почему это произошло, еще не обнародовано. Возможно в равной степени, что утечка может быть следствием попадания микрометеорита, так и результатом производственного дефекта, в том числе связанным с усталостью металла на корабле", - следует из отчета.

Ранее сообщалось, что на корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Российские космонавты в четверг вечером ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Окончательно ремонт будет завершен в пятницу. После установки заплатки космонавты будут проверять герметичностью бытового отсека, задраив люки.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.