Ультразвуковое исследование подтвердило прекращение утечки воздуха с "Союза"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха из микротрещин на российском корабле "Союз МС-09", где произошла разгерметизация, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"После герметизации проведен контроль при помощи ультразвука, он показал, что утечка остановлена полностью", - сказал собеседник агентства.

Окончательно ремонт будет завершен в пятницу. Ожидается, что герметик высохнет через полтора-два часа, затем еще на протяжении 10-12 часов будет твердеть.

После установки заплатки космонавты будут проверять герметичность бытового отсека, задраив люки.

"Утром в районе 9:00 предполагается провести осмотр и проверку герметичности бытового отсека. В настоящее время космонавты фотографируют герметизированные места и отправляют снимки на Землю", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС приступили к ремонту отверстия на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09" без участия американских коллег по приказу из Центра управления полетами в Королеве.