Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты закрыли заплатками отверстия на пристыкованном к Международной космической станции российском корабле "Союз МС-09", где произошла разгерметизация. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Завершен монтаж заплаток и их герметизация", - сказал собеседник агентства.

Космонавты завершают последние манипуляции с герметиком.

"Герметик введен в отверстия. Течь остановлена, давление падать перестало. Однако герметик пузырится. Это явление не вызывает опасений и находится в границах нормы. Ожидается, что герметик высохнет через полтора-два часа, затем еще на протяжении 10-12 часов будет твердеть", - сказал источник.

После установки заплатки космонавты будут проверять герметичность бытового отсека, задраив люки.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС приступили к ремонту отверстия на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09" без участия американских коллег по приказу из Центра управления полетами в Королеве.

Среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха.

"Командир станции астронавт НАСА Эндрю Фейстел настаивал на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагал подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта", - сказал источник.

В результате возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте до того как "Роскосмос" и НАСА согласуют единый план действий.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", спровоцировавшие разгерметизацию, следует из трансляции переговоров космонавтов с Землей.

Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремонтный комплект для устранения утечки.

Они начинают монтаж заплаток на отверстия, а также подготовили герметик чтобы обработать заплатки по периметру.

Ранее сообщалось, что давление на корабле "Союз МС-09" вновь начало снижаться. Космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Между тем, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.