В Киеве опровергли сообщения о наступлении в Донбассе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Объединенные силы в Донбассе остаются на своих позициях вдоль линии разграничения, украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба Операции объединенных сил Вячеслав Петровский.

"Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединенные силы остаются на своих позициях", - сказал он в комментарии агентству в пятницу вечером.

По словам Петровского, с начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военнослужащих. Потерь вследствие этих обстрелов нет.

Позже на странице Операции объединенных сил в фейсбуке появилось сообщение о том, что военные части и правоохранительные органы в районе проведения ООС "находятся в постоянной боевой готовности".

"Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии Украины пристально выполняют служебно-боевые задания на блокпостах. Объединенные силы обеспечат безопасность украинских граждан в районе проведения операции и устранят любые угрозы военного и террористического характера", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка в пятницу вечером. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения. В СБУ заявили, что за взрывом стоят либо сами боевики, либо российские спецслужбы.

В свою очередь председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "за убийством стоит украинская власть", а позже написал в своем микроблоге: "Уже сейчас поступают сообщения о том, что к границам ДНР и ЛНР стягиваются подразделения украинской армии".