Охранника Захарченко заподозрили в причастности к покушению на него

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один из охранников главы ДНР Александра Захарченко, убитого взрывом в кафе в центре Донецка, мог иметь отношение к организации покушения, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ДНР.

"Среди подозреваемых - один из охранников Захарченко. Он пропал сразу после взрыва, ведется его розыск", - сказал источник.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Источник в силовых структурах Донецка сообщил "Интерфаксу", что правоохранители ДНР задержали подозреваемых в покушении на Захарченко.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

"Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.