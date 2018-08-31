Кадыров пообещал Донбассу любую помощь и поддержку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров соболезнует в связи с гибелью главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и готов оказать Донбассу помощь.

"В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Он назвал Захарченко "настоящим патриотом Донбасса" и "истинным народным лидером", жизнь которого "оборвали коварные и подлые бандиты".

Кадыров отметил, что не был лично знаком с Захарченко, но неоднократно беседовал с ним по телефону. "Выражаю соболезнование семье, родным, близким и всему народу ДНР", - заявил глава Чечни.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка.