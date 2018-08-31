В школах ДНР отменили торжественные линейки по случаю 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В связи с произошедшим в Донецке терактом, во время которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, торжественные линейки во всех школах ДНР отменены, сообщил в пятницу вечером "Интерфаксу" представитель министерства образования республики.

'Торжественные линейки на всей территории ДНР, во всех школах отменены", - сказал собеседник агентства.

Согласно плану, 1 сентября Александр Захарченко должен был присутствовать на торжественной линейке в Кадетском корпусе в Калининском районе Донецка.

Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников