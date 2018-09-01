Главные новости
В миреАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВ РоссииПутин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колениВ РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 года
В мире

Новый глава ДНР заявил, что целью Донецка остается присоединение к России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Внешняя и внутренняя политика самопровозглашенной Донецкой Народной Республики после вступления в должность исполняющего обязанности главы ДНР Дмитрия Трапезникова останется неизменной.

В частности, останется прежним внешнеполитический курс ДНР - интеграция с Российской Федерацией "с перспективой присоединения к большой России", говорится в заявлении, распространенном администрацией главы ДНР.

В миреИ.о. главы ДНР назначен вице-премьер ТрапезниковИ.о. главы ДНР назначен вице-премьер ТрапезниковЧитать подробнее

"Вступая в должность исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую - сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии - пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее - будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы", - сказано в заявлении.

Трапезников лично гарантирует, что каждое обещание Александра Захарченко народу ДНР будет выполнено.

"Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены. Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей страны. Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути",- говорится в заявлении.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Александр Захарченко, Дмитрий Трапезников

Новости по теме

В мире
И.о. главы ДНР назначен вице-премьер ТрапезниковИ.о. главы ДНР назначен вице-премьер Трапезников
Он будет временно исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики после убийства Александра ЗахарченкоПодробнее
 Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке
По информации источника в аппарате главы ДНР, лидер самопровозглашенной республики получил смертельное ранение при взрыве в кафеПодробнее
 В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине
Российский президент объяснил американскому коллеге, за какие качества он выбрал своего преемникаПодробнее
 США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в ГуантанамоСША решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо
Нескольких боевиков ИГ планируют отправить на военную базу на КубеПодробнее
Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из СШАКосмонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США
ЦУП приказал самостоятельно ставить заплатки на пристыкованном к станции российском корабле, астронавты НАСА настаивали на детальном рассмотрении планаПодробнее
 На МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздухаНа МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздуха
Экипаж решил поесть перед тем, как изучить спровоцировавшие утечку микротрещиныПодробнее
 Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину
Друг Джохара Царнаева был приговорен к шести годам тюрьмы за препятствование правосудиюПодробнее
 Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии СШАТрамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии США
Он хочет определить, законна ли деятельности Twitter, Facebook и GoogleПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВ РоссииПутин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колениВ РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 годаЭкономикаПоставки из США в РФ криптографических модулей платежных систем оказались под угрозой запретаВ РоссииПотушен пожар на заводе им. Свердлова в ДзержинскеВ России"ВКонтакте" разрешила пользователям делать профиль полностью приватным

Новый глава ДНР заявил, что целью Донецка остается присоединение к России

США прекратили финансирование помощи палестинским беженцам

Критики на Венецианском кинофестивале без восторга восприняли картину Майка Ли "Петерлоо"

СМИ заявили об уверенности разведки РФ в том, что Трамп у нее "на крючке"

Об этом два года назад заявлял автор "досье" на президента США, ссылаясь на неназванного сотрудника российских спецслужб Подробнее

Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты

Похороны Захарченко назначены на 2 сентября

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $5,4

В Москве в субботу запустят первый маршрут электробуса

После столкновения теплоходов на Москве-реке капитан одного из них отправлен на медосвидетельствование

Во время показа на Венецианском кинофестивале из-за непогоды отключилось электричество

Задержанные после убийства Захарченко признали, что за ними стоит Украина

Кадыров пообещал Донбассу любую помощь и поддержку

В МИД РФ повторили, что за убийством Захарченко стоит Киев

При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек

СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке

СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеПострадали два человека, от госпитализации они отказались Подробнее

Трамп возмутился из-за утечки в СМИ его комментариев о переговорах с Канадой

Глава ЛНР заявил, что Донбасс не простит гибель Захарченко

Турция нанесла авиаудары по северу Ирака

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');