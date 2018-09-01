Новый глава ДНР заявил, что целью Донецка остается присоединение к России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Внешняя и внутренняя политика самопровозглашенной Донецкой Народной Республики после вступления в должность исполняющего обязанности главы ДНР Дмитрия Трапезникова останется неизменной.

В частности, останется прежним внешнеполитический курс ДНР - интеграция с Российской Федерацией "с перспективой присоединения к большой России", говорится в заявлении, распространенном администрацией главы ДНР.

"Вступая в должность исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую - сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии - пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее - будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы", - сказано в заявлении.

Трапезников лично гарантирует, что каждое обещание Александра Захарченко народу ДНР будет выполнено.

"Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены. Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей страны. Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути",- говорится в заявлении.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка.