Глава ЛНР заявил, что Донбасс не простит гибель Захарченко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"В гибель Александра Захарченко невозможно поверить. Этот теракт - яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте в пятницу.

По его словам, "это убийство Донбасс никогда не простит и будет помнить вечно".

"Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Владимировича, всему Донбассу", - добавил Пасечник.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.