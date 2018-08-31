При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В общей сложности 11 человек погибли и пострадали в результате взрыва в донецком кафе, где в пятницу было совершено покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в Минздраве ДНР.

"Всего вместе с пострадавшими и погибшими жертвами взрыва в кафе в Донецке стали 11 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших в стабильно тяжелом состоянии находится руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Волкова Наталья.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. Сообщалось, что с ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.