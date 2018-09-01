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Глава СБУ опроверг причастность Киева к убийству Захарченко

Есть обновление от 16:41

Ранее в силовых структурах Донецка сообщили "Интерфаксу", что в ДНР задержали несколько человек, украинских диверсантов и связанных с ними лиц, подозреваемых в причастности в покушении на главу самопровозглашенной республики

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отрицает причастность украинской стороны к гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и выдвинул свои версии произошедшего.

"У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство", - сказал он журналистам в субботу в Киеве, комментируя сообщения о задержании украинских диверсантов в Донецке. Грицак добавил, что "никто не посылал" диверсионно-разведывательную группу.

"На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик... - сказал он. - Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

Вторая версия, которую глава СБУ назвал одной из основных, - это "просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как ЛНР, так ДНР".

Гибель Александра Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

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Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.

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Теги: Украина, СБУ, ДНР, Александр Захарченко

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