Франция призвала Россию и Иран оказать давление на Дамаск

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр в четверг заявил, что Россия и Иран должны повлиять на сирийское правительство с тем, чтобы в районе сирийского Идлиба сохранялся режим прекращения огня.

"Приоритет наших общих усилий должен быть сосредоточен на том, чтобы обеспечить уверенность в том, что режим прекращения огня соблюдается в этой зоне. От лица Франции я хотел бы призвать Россию и Иран использовать влияние на сирийский режим, чтобы убедиться, что это происходит ", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Поддерживающие Дамаск силы имеют способы, чтобы не допустить такого кризиса, поскольку сирийский режим не может действовать в одиночку (в борьбе против экстремистов - ИФ)", - добавил дипломат.

Кроме того, Делатр предупредил, что применение Дамаском химического оружия в Сирии не будет безнаказанным.

"Мы остаемся также очень бдительными в том, что касается возможности применения химоружия... Новый подтвержденный случай использования режимом Башара Асада такого оружия не останется безнаказанным", - подчеркнул постпред Франции при ООН.

Власти Франции в последние недели уже предостерегали Сирию от применения химоружия и призывали Москву и Тегеран повлиять на позицию Дамаска по Идлибу.