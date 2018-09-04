Россия поставит в Минске вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона поднимет вопрос о международном расследовании убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил "Интерфаксу" во вторник полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко", - сказал Грызлов.

Он убежден, что "это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников минского процесса".

Грызлов напомнил, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, "под которым стоит подпись Захарченко, - документ одобренный Советом безопасности ООН, документ, получивший международное признание и легитимацию".

"Считаю необходимым при организации этой работы задействовать потенциал Контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ. Представители ОБСЕ постоянно работают в Контактной группе и ее подгруппах. Кроме того, ОБСЕ представлена на территории конфликта", - отметил Грызлов.

Глава ДНР Захарченко погиб в результате теракта в Донецке 31 августа. В ДНР ответственность за убийство возложили на Киев. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отрицает причастность украинской стороны к теракту.