Главные новости
В РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроКультураЗемфира выпустила первую за пять лет песню
В мире

Телохранитель Захарченко опроверг информацию о своем побеге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Телохранитель убитого 31 августа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, председатель фракции "Донецкая республика" депутат Александр Костенко опроверг свое исчезновение из ДНР.

"Я здесь, я никуда не уехал, даю показания. Могу сказать, что уже есть подозреваемые",- сказал он журналистам в понедельник.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник о побеге Костенко после гибели Захарченко в донецком кафе "Сепар" в результате теракта 31 августа. В ДНР ответственность за убийство возложили на Киев. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отрицает причастность украинской стороны к теракту.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Александр Захарченко, Александр Костенко

Новости по теме

В мире
СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударовПодробнее
 Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евроПодробнее
 Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами делаПодробнее
 Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсовИз-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Метеорологи называют ураган самым мощным за последние 25 летПодробнее
Восстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и ValeВосстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и Vale
Причиной пожара мог стать залетевший на крышу здания китайский фонарикПодробнее
 "Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран
Источник издания предположил, что поездка Берла Лазара была связана с ситуацией в СирииПодробнее
 Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбеПорошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе
Президент Украины намерен сделать это до 30 сентябряПодробнее
 ФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства ЗахарченкоФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства Захарченко
В ведомстве заявили, что считают причастными к покушению украинские спецслужбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 сентября6 фото
03 сентября
Фотохроника 3 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроКультураЗемфира выпустила первую за пять лет песнюВ миреСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовВ РоссииМинюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧВ РоссииНекоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивок

СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб

СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибПо данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов Подробнее

Один из подозреваемых в убийстве в Хемнице въехал в ФРГ по фальшивым документам

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДНовая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе Подробнее

Роскомнадзор заявил об отсутствии планов блокировки YouTube

Регулятор сообщил, что будет наблюдать за реакцией Google на претензии Подробнее

Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросов

Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросовВласти признали, что в Армянске из-за высокой температуры и отсутствия воды испаряется содержимое кислотонакопителя, покрывая ржавым налетом все вокруг Подробнее

Роскомнадзор уличил десятки каналов YouTube в призывах нарушать законы в период выборов

В Кремле ответили на призыв Трампа не допустить военную операцию против боевиков в Идлибе

Совладельцы Evraz разделили доли в компании

"Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"

"Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"Ранее Мосгорсуд наложил обеспечительные меры по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" Подробнее

Австралийцы сократили потребление алкоголя до минимума за 55 лет

Футболист сербского "Партизана" Ожегович перешел в тульский "Арсенал"

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября

РУСАДА в этом году зафиксировало 113 нарушений антидопинговых правил

Часть центра Москвы станет пешеходной на День города

Гражданская жена Цапка выплатила 30 млн руб. по искам потерпевших по делу "кущевской банды"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');