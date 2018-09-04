Телохранитель Захарченко опроверг информацию о своем побеге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Телохранитель убитого 31 августа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, председатель фракции "Донецкая республика" депутат Александр Костенко опроверг свое исчезновение из ДНР.

"Я здесь, я никуда не уехал, даю показания. Могу сказать, что уже есть подозреваемые",- сказал он журналистам в понедельник.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник о побеге Костенко после гибели Захарченко в донецком кафе "Сепар" в результате теракта 31 августа. В ДНР ответственность за убийство возложили на Киев. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отрицает причастность украинской стороны к теракту.