В Донецке прошли похороны Александра Захарченко

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания и похорон главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко прошла в Донецке.

Гроб с телом Захарченко вынесли из театра оперы и балета под аплодисменты жителей ДНР, собравшихся на церемонию прощания.

После этого гроб с погибшим провезли на лафете по улице Артема в сопровождении кортежа.

Глава ДНР был похоронен на Аллее Славы кладбища "Южное" под выстрелы артиллерийских орудий, передает корреспондент 'Интерфакса" с места событий.

"Церемония прощания прошла без происшествий. Посты правоохранителей были усилены, на местах дежурили расчеты МЧС и кареты скорой помощи, внештатных ситуаций во время траурных мероприятий не зафиксировано", - заявил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

Ранее сообщалось, что проститься с Захарченко в Донецке в воскресенье пришли более 120 тыс. человек.

Гибель Александра Захарченко

Александр Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в прокуратуре в Донецке сообщил "Интерфаксу", что в связи с гибелью Захарченко в ДНР возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Со своей стороны источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что правоохранители ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.

Между тем, один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ДНР. По его словам, он пропал сразу после взрыва, ведется его розыск.

В связи с гибелью главы ДНР в Донецке был объявлен трехдневный траур.