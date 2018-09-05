Главные новости
В миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ России"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Лондон попросил провести заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения новых данных по инциденту с отравлением в Солсбери, зсообщила журналистам в среду постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы попросили о заседании Совета Безопасности, чтобы мы могли сообщить новую информацию членам Совета", - сказала она. Великобритания ожидает, что встреча пройдет утром в четверг, 6 сентября, отметила Пирс.

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

В РоссииВ Кремле не поняли, что Лондон хотел сказать новым докладом по "делу Скрипалей"Читать подробнее

Среди новых подробностей об инциденте в Солсбери, опубликованных британской полицией в среду, оказались и данные о флаконе, в котором, по версии британских следователей, находился отравляющий "Новичок". Флакон из-под духов был обнаружен в доме Чарли Роули в городе Эймсбери, пострадавшего, по утверждению британских следователей, от воздействия "Новичка" в конце июня.

Полиция сообщает, что в доме Роули нашли флакон от духов Premier Jour бренда Nina Ricci. Компания Nina Ricci, как и полиция, заявила, что флакон является подделкой. В кампании заверили, что духи Nina Ricci, купленные у авторизированных продавцов, безопасны, и покупателям не стоит волноваться.

Также британские медики призвали всех постояльцев гостиницы CityStay Hotel района Боу в Большом Лондоне, проживавших в ней в период с 4 марта по 4 мая, связаться со следователями. По данным британской полиции, двое подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, могли посетить ее 2-3 марта.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, СБ ООН

Новости по теме

В мире
В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая
Некоторые пассажиры карантинного рейса побывали в Мекке, где зафиксирована вспышка гриппаПодробнее
 Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымМэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным
Британский премьер уже обсудила новые данные об отравлении в Солсбери с Трампом и своим канадским коллегойПодробнее
 Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУТереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУ
Премьер подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против РоссииПодробнее
 Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюденияОбвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения
Это произошло незадолго до отравления, а позже полиция обнаружила в их номере отеля следы "Новичка"Подробнее
Прокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против Скрипалей
По данным полиции, Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Лондон за два дня до отравления экс-полковника ГРУ и его дочериПодробнее
 В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко
Подозреваемых видели в кафе в день совершения терактаПодробнее
 Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения
Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зонеПодробнее
 США согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе
При этом представители США и Турции считают неприемлемым военное наступление Асада в этом направленииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ России"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсацииВ РоссииСКР отверг обвинения насчет подмены черных ящиков самолета КачиньскогоВ миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

В Грузии грибок уничтожил урожай орехов, спасенный от мраморного клопа

Росприроднадзор начал проверку крымского завода из-за химвыброса

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяНекоторые пассажиры карантинного рейса побывали в Мекке, где зафиксирована вспышка гриппа Подробнее

Создатели "Карточного домика" "убили" персонажа Кевина Спейси

Акции Tesla упали на 1,3% после новых атак Маска на британского дайвера

Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным

Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымБританский премьер уже обсудила новые данные об отравлении в Солсбери с Трампом и своим канадским коллегой Подробнее

Модель Кира Майер получила 1,5 года колонии-поселения за нападение на полицейских

Лондон попросил провести заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери

"Яндекс" оспорит в суде претензии телеканалов "Газпром-медиа"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');