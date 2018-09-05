Лондон попросил провести заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения новых данных по инциденту с отравлением в Солсбери, зсообщила журналистам в среду постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы попросили о заседании Совета Безопасности, чтобы мы могли сообщить новую информацию членам Совета", - сказала она. Великобритания ожидает, что встреча пройдет утром в четверг, 6 сентября, отметила Пирс.

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Среди новых подробностей об инциденте в Солсбери, опубликованных британской полицией в среду, оказались и данные о флаконе, в котором, по версии британских следователей, находился отравляющий "Новичок". Флакон из-под духов был обнаружен в доме Чарли Роули в городе Эймсбери, пострадавшего, по утверждению британских следователей, от воздействия "Новичка" в конце июня.

Полиция сообщает, что в доме Роули нашли флакон от духов Premier Jour бренда Nina Ricci. Компания Nina Ricci, как и полиция, заявила, что флакон является подделкой. В кампании заверили, что духи Nina Ricci, купленные у авторизированных продавцов, безопасны, и покупателям не стоит волноваться.

Также британские медики призвали всех постояльцев гостиницы CityStay Hotel района Боу в Большом Лондоне, проживавших в ней в период с 4 марта по 4 мая, связаться со следователями. По данным британской полиции, двое подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, могли посетить ее 2-3 марта.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.