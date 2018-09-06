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В России Отравление Сергея Скрипаля

Родственница Скрипалей заявила о желании дать показания Скотланд-Ярду

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Родственница Сергея и Юлии Скрипалей Виктория заявила, что хочет поехать в Великобританию не только, чтобы навестить дядю и сестру, но и чтобы дать показания британской полиции.

"Когда я ещё первый раз подавала документы на визу в британском посольстве, у меня спросили, что вы хотите от этого визита, и я ответила, что, во-первых, хочу навестить родственников, а во-вторых, хочу сходить в Скотланд-Ярд и дать свои показания, свои объяснения и получить от них какой-то ответ", - сказала Виктория Скрипаль в четверг на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что британская полиция за все время ни разу не выходила на связь ни с кем из родственников Сергея и Юлии Скрипалей в России.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября стало известно, что двоим россиянам заочно предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда данным, имена подозреваемых - Александр Петров и Руслан Боширов.

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Теги: Великобритания, Виктория Скрипаль, Сергей Скрипаль

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