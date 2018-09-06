США, ФРГ, Канада и Франция поддержали новые выводы Лондона по "делу Скрипаля"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Британии относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

По словам представителя Терезы Мэй Джеймса Слэка, "в совместном заявлении США, Франция, Канада и Германия присоединились к Великобритании, заявив, что атака была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России - ИФ)".

Согласно информации Sky News, лидеры этих стран выразили "полное доверие" британской оценке, заключающейся в том, что два подозреваемых по инциденту в Солсбери были сотрудниками ГРУ.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.