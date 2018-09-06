Небензя связал новые выводы Лондона по Скрипалям с готовящейся провокацией в Идлибе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Москве считают, что публикация Лондоном доклада по "делу Скрипалей" связана с готовящейся провокацией с применением химического оружия в сирийском Идлибе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Выступление (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с "Белыми касками", о которой мы неоднократно предупреждали", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН по "делу Скрипалей".

Он назвал сделанные в Лондоне выводы по данному делу и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями".

"Лондону необходима история с делом "Скрипалей" лишь для одной цели: нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс и других стран", - отметил он.

"Мы призывали Лондон к сотрудничеству, а не Лондон нас. Лондон скорее отказывался от какого-либо сотрудничества", - отметил Небензня.

По его словам, в доказательствах по "делу Скрипалей", предоставленных Лондонов, очень много нестыковок.

5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.