Постпред РФ при ООН попросил США назвать цели готовящегося удара по Сирии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН попросил американских коллег огласить список целей, по которым Минобороны США планируют нанести удары в Сирии.

"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам: огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки"", - сказал он в четверг на заседании СБ ООН по Сирии.

"Если они, по вашему мнению, связаны с хранением и применением химоружия, продемонстрируйте уважение к Уставу ООН и международному праву и передайте эти сведения в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ) для проведения предусмотренной химконвенцией инспекции", - продолжил Небензя.

"Поскольку вы безоговорочно верите в авторитет и беспристрастность миссии ОЗХО по установлению фактов, то ее экспертиза должна снять ваши подозрения", - подчеркнул российский постпред.