РФ, Иран и Турция выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Тегеране выступили против попыток подрыва суверенитета Сирии и создания "новых реалий" под предлогом борьбы с терроризмом.

"Они отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран", - говорится в совместном заявлении глав трех стран по итогам переговоров в Тегеране.

Лидеры РФ, Турции и Ирана указали на важность отделения террористов от оппозиционеров в Сирии. Отделение членов организаций, признанных Совбезом ООН террористическими, от участников вооруженной оппозиции в Сирии будет иметь решающее значение с точки зрения недопущения жертв среди мирного населения, говорится в совместном заявлении президентов трех стран.

"Подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещеные в РФ - ИФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) или ИГИЛ, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН", - говорится в документе.

"Они отметили, что в ходе борьбы с терроризмом разделение указанных выше террористических группировок и формирований вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий, будет иметь решающее значение, в том числе с точки зрения предотвращения жертв среди мирного населения", - также отмечается в заявлении.

Лидеры России, Турции и Ирана призвали международное сообщество увеличить гуманитарные поставки в Сирию и помощь в восстановлении объектов жизнеобеспечения.

Они выразили решимость продолжить совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации через содействие быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам.

Главы России, Турции и Ирана подчеркнули необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии. "Они согласились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам", - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, они договорились продолжить совместные усилия по продвижению политического урегулирования, которое осуществляется самими сирийцами, и подтвердили готовность способствовать учреждению и запуску работы конституционного комитета.