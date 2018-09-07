Что случилось этой ночью: пятница, 7 сентября

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Работа Скрипаля с испанской разведкой, массовое захоронение в Мексике, авария с троллейбусом в Туле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По сведениям New York Times, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал не только с британской Ми-6, но и с разведкой Испании, а также консультировал агентов в Чехии и Эстонии об особенностях работы российских спецслужб. В публикации сказано, что Скрипаль мог поспособствовать высылке оперативных сотрудников РФ, работавших под прикрытием.

- Троллейбус на полном ходу врезался в стену пятиэтажного дома в Туле. Пострадали три человека - двое пассажиров и жилец дома. Сообщается, что водитель потерял сознание за рулем; он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

- В Мексике нашли очередное массовое захоронение: в настоящий момент в нем обнаружено 166 черепов, однако конечное число останков может оказаться больше. Штат Веракрус, где найдены могилы, был ареной борьбы между двумя противоборствующими наркокартелями.

- Американская киноакадемия временно отказалась от идеи учреждения новой номинации "Оскара" за лучший популярный фильм из-за негативной реакции общественности. Академики решили, что это может поставить в неравные условия фильмы, выпущенные до и после объявления награды. К вопросу обещают вернуться в следующем году.

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