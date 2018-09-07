Водитель тульского троллейбуса, врезавшегося в пятиэтажку, госпитализирован в тяжелом состоянии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Водитель троллейбуса, который вечером в четверг на полном ходу въехал в стену пятиэтажного дома в Туле, доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в Ваныкинской городской больнице скорой помощи.

"У пострадавшего - тяжелая черепно-мозговая травма. Еще двое пострадавших госпитализированы с небольшими травмами", - сказал представитель больницы.

По информации местного издания Myslo.ru, водитель плохо себя почувствовал и потерял сознание за рулем, после чего троллейбус по инерции проехал несколько метров и врезался в стену.

Ранее сообщалось, что всего в результате аварии пострадали три человека: двое пассажиров и жилец одной из квартир.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Тульской области, конструкции жилого дома не нарушены. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают, что троллейбус повредил стену пятиэтажки.