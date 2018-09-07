Киноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американская академия кинематографических искусств и наук временно отказалась от идеи учреждения новой номинации "Оскара" за лучший популярный фильм из-за негативной реакции общественности, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В заявлении киноакадемии сказано, что создание новой номинации в середине года (за девять месяцев до церемонии "Оскара") создало бы неравные условия для фильмов, которые уже были выпущены и тех, что только готовятся к выходу. Тем не менее, к идее премии за самый популярный фильм вернутся в следующем году.

О создании премии "За выдающиеся достижения в области популярного кино" было объявлено в августе. У общественности и критиков возникло много вопросов к тому, какими критериями будет руководствоваться жюри при выборе победителя.

Предполагалось, что в эту категорию будут включать наиболее кассовые ленты; в 2019 году наибольшие шансы на победу были бы у "Черной пантеры", отмечает AP.