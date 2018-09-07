СМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой Испании

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бывший российский разведчик, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал и с разведслужбами Испании, сообщила газета New York Times, ссылаясь на "высокопоставленного испанского официального представителя" и автора публикаций, касающихся работы испанской разведки, Фернандо Руэда.

"Вместо того, чтобы спокойно вести размеренную изолированную жизнь в изгнании, бывший офицер российской разведки продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании", - говорится в статье.

Уже находясь в Великобритании, Скрипаль ездил в Испанию, где и был ранее завербован британскими спецслужбами, и где встречался с сотрудниками испанской разведки. "Содержание и время этих встреч были засекречены", - утверждают источники публикации.

В 2012 году он посетил Чехию, а в 2016 году - Таллин, где проинформировал местных разведчиков по вопросам деятельности российской разведки. Он, говорится в статье, "возможно, предоставил информацию, которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием".

Все поездки были санкционированы британской разведслужбой Ми-6, пишет New York Times.

Она подробно расписывает отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери, возлагая ответственность на российские спецслужбы, и пишет: "Прошло шесть месяцев после отравления, однако мотивы продолжают оставаться призрачными. Было ли это чисто символической атакой или же предупреждением для других российских агентов с тем, чтобы они оставались лояльными своим службам? А, может быть, господин Скрипаль делал что-то специфическое, что разозлило его бывших товарищей?".