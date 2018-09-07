В Мексике нашли массовое захоронение с останками более 160 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На юго-востоке Мексики обнаружено массовое захоронение, в котором находятся останки по меньшей мере 166 человек, сообщает в четверг информагентство Associated Press.

Одно из крупнейших массовых захоронений в истории страны найдено в штате Веракрус; в интересах следствия его точное местоположение не разглашается. Сообщается, что полиция обнаружила могилы благодаря наводке свидетеля.

Захоронения были сделаны не меньше двух лет назад. Не исключено, что количество тел вырастет: в 32 ямах следователи обнаружили в общей сложности 114 удостоверений личности. Найдено также большое количество одежды и личных вещей, однако подсчет ведется по черепам, поскольку до экспертизы это единственный способ установить количество тел.

Отмечается, что Веракрус был ареной противостояния двух влиятельных преступных группировок - Сетас и Халиско; наркокартели в Мексике часто используют подобные захоронения, чтобы избавиться от тел своих недругов и жертв.