И.о. главы ДНР Трапезников стал главкомом армией республики

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности главнокомандующего военными формированиями самопровозглашенной Донецкой народной республики будет Дмитрий Трапезников, сообщил журналистам министр обороны ДНР Владимир Кононов.

"Назначен и.о. главы республики Трапезников Дмитрий Викторович. Сегодня он выступил перед Народным советом, и он будет главнокомандующим армией ДНР", - сказал он.

Дмитрий Трапезников ранее в субботу был представлен Народному совету в качестве и.о. главы ДНР.

Глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек погибли в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.