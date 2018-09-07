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Россия предупреждала США об ударах по районам Сирии, где есть американские военные

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия за последнюю неделю два раза связывалась с американской стороной, чтобы предупредить об ударах российских и сирийских сил в том районе, где имелись "десятки" военных из США, сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Как отмечает телеканал, такая информация вызвала беспокойство у американского командования, поскольку силы США могли пострадать в случае российских ударов. При этом несколько источников указали CNN, что первым делом, речь идет об американской военной базе в районе сирийского города Эт-Танфа.

Источники не уточнили, каким образом российская сторона проинформировала американскую о своих намерениях.

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"Само собой разумеется, мы советовали им (россиянам - ИФ) держаться на достаточном расстоянии от Эт-Танфа", - заявил один из источников телеканалу.

"Соединенные Штаты не намерены сражаться с правительством Сирии или какими-либо группами, которые могут оказывать ему поддержку. Но в случае атаки Соединенные Штаты без колебаний используют всю необходимую и соответствующую силу для защиты США, коалиции (против запрещенной в РФ группировки ИГ - ИФ) и сил партнеров", - отметил он.

Однако источники не стали говорить о том, какие именно военные средства могут быть задействованы для защиты американских войск, добавляет CNN.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили: пленённые близ Эт-Танфа боевики рассказали, что американцы готовили их и поставляли им оружие.

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Теги: Сирия, США

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