УПЦ расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви расценили назначение двух константинопольских экзархов в Киев как грубое нарушение своей канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви", - говорится в распространённом в пятницу вечером заявлении ОВЦС УПЦ.

Как сказано в документе, данное решение Константинополя противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: "Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области".

В заявлении отмечено, что назначение экзархов в Киев состоялось без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия "как единого канонического епископа города Киева".

В этой связи в УПЦ заявляют, что "ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежат на Константинопольском патриархате".

Ранее в пятницу стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

В православии и католицизме экзарх - титул главы отдельного церковного округа, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной Церкви.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в результате церковного раскола на Украине в начале 1990-х годов и не признана каноническими православными церквями.