РПЦ обещала ответить на отправку константинопольских представителей на Украину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате расценили назначение константинопольских экзархов на Украине как беспрецедентно грубое вторжение на свою территорию и заявили, что это не останется без ответа.

"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - заявил в пятницу вечером в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, "такие действия не могут остаться без ответа".

Ранее в пятницу стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

В православии и католицизме экзарх - титул главы отдельного церковного округа, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной Церкви.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в результате церковного раскола на Украине в начале 1990-х годов и не признана каноническими православными церквями.

На днях в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

Между тем в канонической УПЦ призывают патриарха Варфоломея не идти на поводу у нынешних властей Украины.