В крови участника ДТП с погибшим премьером Абхазии нашли следы наркотиков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля ВАЗ-2109, столкнувшегося с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия в субботу вечером, был под действием наркотиков, - сообщили "Интерфаксу" в МВД Абхазии

"В результате освидетельствования в его крови алкоголь не обнаружен, но тест на употребление наркотиков дал положительный результат", - сообщил заместитель министра внутренних дел Казбек Махашев.

Он уточнили, что виновник аварии 1996 года рождения, житель села Звандрипш Гудаутского района.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября в Гудаутском районе республики. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию после официального визита руководителей республики в Сирию.

Пресс-служба МВД республики также сообщила, что госпитализированы получившие различной степени тяжести травмы, водитель и охранник премьера.