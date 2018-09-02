В Донецке более 120 тыс. человек пришли на церемонию прощания с Захарченко

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 120 тыс. человек в Донецке пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб при взрыве на минувшей неделе, сообщил журналистам представитель администрации главы ДНР.

"На данный момент на церемонии присутствует более 120 тыс. человек", - сказал он.

Церемония прощания проходит в Донецком театре оперы и балета, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье с места событий.

Военнослужащие, депутаты парламента ДНР и мирные жители несут в театр цветы. Тысячи человек выстроились в очередь в несколько километров по улице Артема, проспекту Гурова и улице Постышева, чтобы возложить к гробу цветы и проститься с погибшим. Вся центральная часть города полностью перекрыта для движения транспорта, за порядком следят усиленные патрули полиции, ГАИ, дежурят несколько карет скорой помощи.

На церемонии присутствуют делегации из России, Южной Осетии, Абхазии.

1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура. Согласно воинской традиции, тело Александра Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города - улице Артема. Усопшего похоронят на кладбище "Южном" в закрытом гробу.

В день прощания с Захарченко на Донецкой железной дороге пройдет акция памяти, железнодорожники почтут память главы ДНР гудками локомотивов.

Гибель Александра Захарченко

Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в прокуратуре в Донецке сообщил "Интерфаксу", что в связи с гибелью Захарченко в ДНР возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что правоохранители ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.

Один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ДНР. По его словам, он пропал сразу после взрыва, ведется его розыск.