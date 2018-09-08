Минобороны РФ предупредило о готовящихся постановочных провокациях в Идлибе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны России предупредили о готовящихся постановочных провокациях с применением химоружия в Сирии.

"По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана", запрещена в РФ) с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски" )", - сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, "на сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных инцидентов с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин".

"Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября", - заявил Конашенков.

По его данным, "сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

"Российское военное ведомство продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике и действия группировок вооруженных сил различных стран в Ближневосточном регионе", - заявил в связи с этим Конашенков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщал, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия. По словам Конашенкова, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в Идлибе готовится инсценировка применения властями против гражданского населения химоружия.

В сирийской провинции Идлиб сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), после того, как туда боевиков перевезли из других регионов страны.

Провинция Идлиб расположена на сирийско-турецкой границе.