СМИ сообщили о планах Германии присоединиться к ударам коалиции по Сирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Германия может принять участие в ударах по Сирии совместно с США, Великобританией и Францией, если сирийские власти применят химическое оружие, сообщило со ссылкой на свои источники издание Bild.

При этом, как говорится в публикации, немцы могут использовать свои самолеты Tornado для осуществления разведки до и после ударов союзников, а также непосредственно для нанесения бомбовых и ракетных ударов.

Газета утверждает, что вопрос о германском участии в налете на Сирию рассматривается по просьбе Вашингтона. Эту тему обсудила ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйнен с военным атташе Соединенных Штатов в Берлине.

Германия не принимала участие в апрельском ракетном ударе США, Великобритании и Франции по сирийской территории.

Вашингтон, Лондон и Париж неоднократно предупреждали, что, в случае применения сирийским режимом химоружия при освобождении провинции Идлиб, силы проамериканской коалиции предпримут ответные действия.

Министерство обороны России в минувшую субботу сообщило, что уже утвержден конкретный сценарий провокации с химическим оружием. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, подготовка акции должна быть полностью завершена к вечеру 8 сентября.

"Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции", - сказал он.

По информации Минобороны, во встрече террористов участвовали руководители запрещенных в России террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами", а также представители организации "Белые каски".