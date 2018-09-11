Российские военные сообщили о съемке провокации с химоружием в Идлибе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в сирийской провинции Идлиб идут съемки постановочной провокации якобы использования правительственной армией химического оружия против гражданского населения.

В российском Центре по примирению враждующих сторон во вторник заявили, что информация о съемке в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур поступила от жителей провинции Идлиб. "Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях", - заявили в российском центре.

По данным российского Центра по примирению в Сирии, "для проведения съемок в Джиср-Эш-Шугуре с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала".

"Сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-Эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами", - уточнили в российском центре.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора", - заявили в центре.

Ранее российские военные заявляли, что инсценировка применения химоружия будет использована США в качестве предлога для нового удара по сирийским государственным объектам.