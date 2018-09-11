Глава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для Асада

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что США, предыдущими ударами по сирийским силам, уже дали понять президенту Сирии Башару Асаду о последствиях за использование химоружия.

"В первый раз он потерял около 17% самых передовых самолетов ВВС", - приводит слова Мэттиса издание The Hill, уточняя, что глава Пентагона имел в виду американский удар по сирийским войскам в апреле 2017 года.

"Его предупредили. И мы посмотрим, одумался ли он", - сказал он.

В то же время Мэттис уклонился от ответа на вопрос, дадут ли США военный ответ в том случае, если сирийские силы применят хлор в провинции Идлиб.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.