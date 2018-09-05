США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, способных нести ядерное оружие, после трансатлантического перелета в среду совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

О целях переброски американских бомбардировщиков, способных также нести крылатые ракеты большого радиуса действия, данных нет.

Бомбардировщики с бортовыми номерами 60-0057 и 60-0015 вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана).

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещенная в РФ группировка) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами", - сказал Конашенков.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегическийбомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

По данным западных источников, в настоящее время в Средиземном море находятся три ударные атомные подлодки ВМС США, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс", также оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Туда же идет американский эсминец с управляемым ракетным оружием класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль", который 1 сентября прошел через Гибралтар.

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.