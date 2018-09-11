МИД Франции встревожила угроза возвращения домой боевиков из-за операции в Идлибе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что возможная военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к тому, что сражающиеся на стороне террористических группировок иностранные боевики станут возвращаться в свои родные страны.

"Существует риск того, что в этой зоне (в Идлибе - ИФ) находится большое число исламских радикалов - где-то между 10 и 15 тыс. человек, и они завтра могут представлять риск для нашей безопасности", - сказал Ле Дриан в эфире BFM TV.

"Как на стороне "Аль-Каиды", так и на стороне "Исламского государства" (обе организации признаны террористическими и запрещены в России - ИФ), вероятно, (в Идлибе - ИФ) сражаются десятки французов", - уточнил министр.

Он отметил, что речь идет не только о французах, но и о представителях других стран.

По его словам, в случае наступления российских и сирийских сил эти боевики могут "рассеяться" по другим странам.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.