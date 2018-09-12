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Шеф Пентагона не раскрыл планов США на случай применения химоружия в Сирии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джим Мэттис не стал отвечать на вопросы журналистов о том, какие меры Вашингтон и его союзники намерены предпринять в случае применения химоружия в сирийском Идлибе.

"Я не собираюсь рассказывать вам, всему миру заранее о том, что мы собираемся делать. Это не в моем стиле", - сказал он журналистам на брифинге в Пентагоне, отвечая на вопрос, предусмотрены ли США еще какие-то действия кроме военных.

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Мэттис также отказался отвечать на вопрос о содержании переговоров Вашингтона с Великобританией и Францией, касающихся совместных действий на случай использования отравляющих веществ в Сирии.

Вместе с тем, говоря о том, что делается для предотвращения использования режимом президента Башара Асада химоружия в Идлибе, министр сказал: "Он предупрежден. В первый раз он потерял 17% самолетов своих ВВС. Он предупрежден, и мы посмотрим, достаточно ли он умен".

В апреле текущего года США, Великобритания и Франция нанесли удар крылатыми ракетами по сирийским объектам в ответ на необоснованные обвинения сирийских властей в применении отравляющих веществ.

В настоящее время Вашингтон и союзники утверждают, что правительственные войска в Сирии получили разрешение президента Асада на использование химического оружия при освобождении от боевиков провинции Идлиб.

Между тем российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии накануне сообщил, ссылаясь на информацию от жителей Идлиба, что в провинции начаты постановочные съемки якобы имевшего место применения правительственными силами хлора. В этих целях две емкости с ним уже доставлены на место боевиками оппозиции.

Мэттис в связи с этим заявил: "То, что касается потенциальной возможности применения химоружия, скажу, что американская позиция, как и наших союзников и ООН хорошо известна. Сейчас существует "ноль" доказательств того, что оппозиция располагает какими-то химическими средствами, это никак не сочетается с тем, о чем постоянно говорит Россия".

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Теги: США, Сирия, Пентагон, Джеймс Мэттис

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