Гражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский гражданин Петр Левашов в суде американского штата Коннектикут признал себя виновным по некоторым из предъявленных ему обвинений, говорится в распространенном судом пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе судебного заедания в среду он согласился с обвинениями в том, что "причинил ущерб" защищенному персональному компьютеру, занимался кражей персональных данных, а также в "преступном сговоре" и в мошенничестве.

Левашов, 37 лет, в 2017 году по запросу США был арестован испанскими властями по прибытии в аэропорт Барселоны и затем экстрадирован в Соединенные Штаты.