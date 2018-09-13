Что случилось этой ночью: четверг, 13 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Гражданин РФ Петр Левашов в суде американского штата Коннектикут признал себя виновным в организации хакерских атак в США. Он согласился с обвинениями в том, что "причинил ущерб" защищенному персональному компьютеру, занимался кражей персональных данных, а также в "преступном сговоре" и в мошенничестве. Приговор россиянину должны вынести в сентябре 2019 года.

- Активист панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом; в среду вечером он резко почувствовал себя плохо, стал терять зрение, начались проблемы с речью и координацией.

- Транспортная прокуратура выяснила, что пассажирский "Боинг", выполнявший в июне рейс Новосибирск - Камчатка, на час практически остался без связи с землей из-за того, что члены экипажа сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов "в целях создания для себя комфортных условий".

- В рамках Восточного экономического форума в 2018 году заключены соглашения на общую сумму 2,9 трлн рублей.