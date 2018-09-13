В Париже выразили надежду на то, что Путин приедет во Францию в ноябре

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Париж очень рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин примет приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и посетит эту страну в ноябре, заявила в четверг посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Мы очень надеемся и президент Макрон рассчитывает, что он (В.Путин - ИФ) будет там по такому важному событию", - сказала она журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос "Интерфакса", получила ли французская сторона ответ относительно того, посетит ли российский лидер Париж в ноябре этого года.

Ранее на этой неделе помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин получил приглашение посетить Париж в ноябре, однако пока решение не принято. "Приглашение есть, оно рассматривается", - сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал "Интерфаксу", что Путин рассматривает возможность визита 11 ноября в Париж на мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Президент США Дональд Трамп также ранее заявлял, что планирует посетить парад в Париже в честь 100-летия окончания Первой Мировой войны.